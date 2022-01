Um homem, de 24 anos, sofreu este sábado queimaduras na cara e braços e uma intoxicação por inalação de fumos, em sequência de um incêndio que destruiu um quarto no apartamento onde reside, na Torre da Marinha, Seixal.





O alerta foi dado pelas 07h35. A vítima, com dificuldades em respirar e já com algumas queimaduras, veio à varanda pedir socorro. Em pouco tempo chegaram ao local 18 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros do Seixal e da PSP. O fogo foi extinto, mas já tinha causado extensos danos na divisão. A vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.