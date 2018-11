Fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

23:54

Um incêndio deflagrou durante a noite deste sábado, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro, no Gerês.



No local estiveram envolvidas as equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, assim como os militares da GNR da Vila do Gerês.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, às 23h40 o incêndio já se encontrava extinto.