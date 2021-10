Incêndio numa casa em Matosinhos deixa seis pessoas desalojadas

Um incêndio numa marquise do segundo andar de uma habitação, na rua de Santana, em Leça do Balio, Matosinhos, deixou seis pessoas, entre elas duas crianças, desalojadas. O fogo deflagrou na marquise do segundo andar de um prédio. O alerta para a ocorrência foi dado às 16h44 e os Bombeiros de Leça do Balio, de São Mamede Infesta e de Matosinhos-Leça foram encaminhados para o local.

Ao CM, os bombeiros referiram que a origem do incêndio estará numa ignição de caldeira. O fogo, já extinto, localizou-se nas traseiras do edifício e, devido à carga térmica, originou um rebentamento de condutas no piso inferior. Um cão perdeu a vida em consequência do incêndio.

Os moradores dos dois andares afectados não sofreram quaisquer ferimentos. Vão permanecer em casas de familiares até as habitações estarem aptas.

A PSP e a Proteção Civil de Matosinhos estiveram no local.