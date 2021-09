Irmãos terroristas detidos em Lisboa ficam em prisão preventiva na cadeia de alta segurança de Monsanto

Os dois irmãos iraquianos detidos esta quarta-feira pela Polícia Judiciária com ligações a atos de terrorismo cometidos no Iraque ficaram em Prisão Preventiva.Os detidos vão ser encaminhados para a prisão de Monsanto, a prisão de alta segurança.Os suspeitos viviam em Lisboa. A operação de grande envergadura ocorreu nas últimas horas na capital portuguesa e foi coordenada pelo Ministério Público, que contou com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A nível internacional, a polícia portuguesa contou ainda com a cooperação de autoridades judiciárias iraquianas, através da UNITAD-ONU.

Segundo apurou o CM, os dois suspeitos, que são considerados altamente perigosos, pretendiam recrutar membros para a organização. Entraram em Portugal através de um pedido de asilo.