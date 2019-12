Jogadores do Sporting ouvidos esta segunda-feira no âmbito do ataque a Alcochete

Mathieu

Os jogadores do Sporting vão ser ouvidos esta segunda-feira no julgamento do ataque à Academia de Alcohete, no Tribunal do Montijo. A audição vai ser feita por videoconferência.Durante a parte da manhã será ouvido Maximiano, o guarda-redes dos leões. Já para a parte da tarde estão agendadas as audiências dee Wendel.Para esta terça-feira estão agendadas as audições de Bruno Fernandes e Acuña.Recorde que os jogadores que vão ser ouvidos estavam nos balneários da equipa quando ocorreu o ataque à Academia, em maio do ano passado. Cerca de 50 adeptos entraram no local e agrediram violentamente os jogadores.Na semana passada já foram ouvidos vários elementos da equipa técnica e ainda Manuel Fernandes.Em atualização