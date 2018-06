Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem assaltado e agredido com garrafa de vidro em Braga

Crime foi executado por três homens e uma mulher.

Por Secundino Cunha | 09:13

Três homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 27 anos, assaltaram e agrediram com uma garrafa de vidro um jovem de 20 anos, esta terça-feira de madrugada, na avenida João Paulo II, em Braga.



Para além de terem agredido a vítima com a garrafa na cara, os ladrões desferiram-lhe vários socos na cabeça. Com o jovem por terra, roubaram-lhe a carteira e obrigaram-no a dizer o código do cartão multibanco.



Enquanto dois seguravam o jovem, os outros dois foram ao ATM mais próximo e levantaram 200 euros. Na posse do dinheiro, colocaram-se em fuga.



Três horas depois do violento assalto, a PSP localizou e deteve os autores, todos residentes no bairro social das Enguardas, um dos mais problemáticos da cidade.



Vão ser esta quarta-feira presentes ao Tribunal de Guimarães.