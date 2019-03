Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem bombeiro morre atropelado no Montijo

Emanuel Elias, de 20 anos, tinha entrado nos bombeiros aos 14.

Por M.C. | 01:30

Emanuel Elias, um jovem de 20 anos que fazia parte da fanfarra dos bombeiros do Montijo, morreu atropelado ao final da noite de domingo, momentos depois de ter saído do autocarro que o levou do trabalho a casa.



Segundo Américo Moreira, comandante da corporação, o jovem trabalhava num pronto a comer no centro comercial Fórum Montijo.



"Ele morava com os irmãos junto à cadeia do Montijo. O autocarro parou ali perto e, ao sair, contornou o pesado pelas traseiras. Foi então que veio um condutor que não o deve ter visto e o colheu com violência", explicou o comandante Américo Moreira.



O jovem ficou inconsciente e teve de ser assistido no local por um dispositivo de socorro, constituído por colegas dos bombeiros do Montijo.



Ainda foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde veio a falecer.



Emanuel Elias tinha entrado nos bombeiros aos 14 anos. "Ele tinha saído de uma instituição de apoio a jovens com essa idade", concluiu o comandante dos bombeiros do Montijo.