Lara desapareceu algures na noite de 14 para 15 de agosto. Para não variar, a jovem de 19 anos estava sozinha em casa com a irmã de 16. A mãe passava meses sem as ver.





O pai, com quem partilhavam o pequeno anexo a poucos metros do mar em Peniche, terá passado a noite nos cafés da terra. Apesar dos problemas de saúde e do alcoolismo, Jorge Pereira estranhou não ver filha mais velha, mas aceitou a explicação da mais nova.







A adolescente homicida não conseguiu manter a mentira quando confrontada pela PJ e começou a tremer.

Ao contrário do que tinha dito, a irmã nunca saiu de Peniche – um facto demonstrado pela localização do telemóvel enquanto teve bateria. Um reagente revelou que tinha usado lixívia para limpar o sangue. E acabou por confessar. Tinha matado a irmã mais velha com três facadas e ocultado o cadáver sob uma das camas onde as duas dormiam. Depois levou os inspetores até ao corpo e foi detida.



Precisou de três dias para escavar o buraco onde coubesse o cadáver e de um carrinho de mão para o transportar desde casa até à sepultura improvisada. Conseguiu fazê-lo sem que o pai ou qualquer vizinho se apercebessem.





Jorge Pereira, o pai, era na quinta-feira um homem perdido. Sofreu já três AVC, o último há duas semanas. Chorava ao olhar para o buraco na areia onde a filha foi enterrada. “Andavam sempre à zaragata, mas não sei porque é que ela fez isto”, explica com dificuldade. Não tem uma noção da gravidade do que aconteceu às filhas – uma morreu, a outra será julgada como adulta. E diz nada saber sobre o telemóvel da discórdia.





"Vivia num mundo de monstros"



“Vivia num mundo de monstros, num mundo negro em que nunca conseguimos entrar. Era uma menina triste, profundamente tímida que nunca olhava ninguém nos olhos. Era uma bomba-relógio e ia começar a ser acompanhada pela psicóloga este ano letivo. Mas nunca imaginámos. Nada nos levaria a pensar que poderia acontecer uma tragédia destas dimensões”, diz a professora ao Correio da Manhã, sem esconder a emoção.









Sobre o motivo que a levou a matar a irmã – o roubo do telemóvel –, a professora garante que para a assassina aquele era o objeto mais importante. "Era a sua única ligação ao Mundo. Não havia nada de mais importante, era a Internet e a música que a tornavam pessoa."

Esta sexta-feira, no recomeço do ano letivo, a psicóloga da escola vai falar com os colegas da jovem homicida. A ideia será acompanhá-los para que também eles possam digerir o que se passou. “Estamos desfeitos. Sentimos que falhámos, mas nunca imaginámos este desfecho. Nunca pensámos que o mundo dela fosse tão negro.”

CRIME SEM MAIS SUSPEITOS



Segundo o diretor da Polícia Judiciária de Leiria, embora a investigação ainda não esteja fechada, “todos os indícios recolhidos apontam para que não existam outras pessoas envolvidas na morte da jovem”. Avelino Lima adiantou ainda que “a presença do pai não foi impeditiva de o corpo continuar no domicílio”.





Registo de violência



A jovem homicida estava sinalizada pelas autoridades por ser vítima de violência às mãos do pai, que em maio a agrediu em frente à escola.





400 EUROS



Jorge Pereira recebe cerca de 400 euros de pensão por invalidez, depois de anos a trabalhar como servente de pedreiro. Pouco para sustentar a casa, o vício e as duas filhas. Sobreviviam com ajudas de instituições e alguns vizinhos.



"Perdi duas filhas", diz a mãe de Lara



A mãe de Lara está ainda em choque com a morte da filha, sem saber o que dizer. O CM falou na quinta-feira, por telefone, com Marina, horas depois desta ter estado na PJ com a filha menor, agora indiciada pelo homicídio da irmã. “É um sofrimento muito grande. Elas não se davam bem, mas eu não esperava isto. Soube na quinta-feira que a minha filha estava morta. Perdi duas filhas. Não sou capaz de falar mais nada”, disse ao CM a mãe de Lara, que fez ainda questão de frisar que a filha menor “não sofria de violência doméstica” por parte da irmã e do pai.



Álcool em quarto sem condições



Roupa espalhada por todo o lado, muita sujidade, colchões sem lençóis, cremes que qualquer jovem rapariga usaria e várias garrafas de álcool e bebidas energéticas, uma cadela com cachorros recém-nascidos a amamentar, um cheiro nauseabundo, nenhuma janela. Era neste cenário desolador que as duas irmãs eram obrigadas a viver juntas. No pequeno anexo que partilhavam com o pai nota-se a ausência de livros e materiais escolares, habituais em casas onde vivem jovens de 16 e 19 anos, ou de qualquer conforto básico. Foi neste espaço que Lara foi morta pela irmã, que dormiu com o corpo sob a cama do lado durante 3 dias.