Jovem de 17 anos esfaqueado em centro comercial de Viana do Castelo

Um rapaz de 17 anos foi esfaqueado por outro jovem de 18 anos, esta segunda-feira, no centro comercial Estação Shopping, em Viana do Castelo, avançou o jornal O MINHO.De acordo com o orgão de comunicação social, a vítima foi esfaqueada na esplanada da zona de restauração.O jovem foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo.Segundo a PSP, citada pelo jornal, foi apreendida "uma arma branca" e os motivos da rixa são ainda desconhecidos.O agressor foi detido e vai ser presente a tribunal esta terça-feira para que lhe sejam atribuidas as devidas medidas de coação.