Jovem de 18 anos incendeia viatura alugada para ocultar provas de crimes violentos

Um jovem de 18 anos foi detido por ser suspeito de incendiar uma viatura alugada para ocultar provas da prática de outros crimes violentos.De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito atuou em grupo na zona de Sintra.

"O detido atuou com o intuito de ocultar quaisquer provas que pudessem relacioná-lo, bem como aos restantes elementos do grupo, com a prática de outros crimes de natureza violenta e contra o património", lê-se no comunicado da PJ.



O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.