Jovem de 15 anos atropelada em Grândola. Condutor colocou-se em fuga

Uma jovem de 15 anos ficou três dias internada depois de ser atropelada no centro de Grândola quando ia para a escola profissional onde frequenta o nono ano. O condutor colocou-se em fuga sem ter prestado assistência.De acordo com a mãe da vítima, o caso ocorreu às 14h numa zona que não tem passadeiras. "Bateu na minha filha e fugiu", salientou a mãe.No local estiveram os Bombeiros de Grândola e a Guarda Nacional Republicana."As autoridades não sabem quem foi (...) e só me sabem dizer que foi um Fiat Punto preto", concluiu a mãe da vítima.A jovem esteve três dias internada no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, e ainda está em recuperação.