Jovem militar de 25 anos morre em despiste de mota em Paços de Ferreira

Carlos Miguel Barbosa, militar de 25 anos, morreu na sequência de um despiste de mota, na noite de terça-feira, em Paços de Ferreira.O jovem, paraquedista que esteve em missão na República Centro Africana até ao passado mês de fevereiro, perdeu o controlo do veículo por volta das 22h50, na avenida Dona Sílvia Cardoso, perto do restaurante Casa da Eira. Ainda foi assistido no local pelos Bombeiros de Paços e transportado, com apoio da equipa médica da VMER, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas já não resistiu à gravidade dos ferimentos.O militar era natural de Rebordosa, cidade do concelho de Paredes.