Um assaltante foi detido esta sexta-feira, às 04h50, após ter sido apanhado em flagrante no interior das instalações da Nissan Auto Girar, em Santarém. A detenção ocorreu depois do vigilante ter detetado a viatura do suspeito parada junto à empresa, sem ninguém no interior.



O autor do crime, que escalou a rede para entrar nas instalações, preparava-se para fugir com quatro baterias furtadas quando foi intercetado pelo guarda-noturno. A PSP foi chamada e deteve o suspeito.

