Dois homens, de 28 e 50 anos, fizeram-se passar por funcionários da Segurança Social e de um centro de saúde para burlar pelo menos duas dezenas de idosos vulneráveis, roubando-lhes dinheiro e ouro, na região Norte.Foram detidos pela GNR de Barcelos pelos crimes de burla, furto qualificado e roubo - ocorridos nos concelhos de Barcelos, Esposende, Vila do Conde, Ponte de Lima e Viana do Castelo. Além destas burlas, são suspeitos de terem roubado, com recurso a ameaças, uma idosa na via pública. Ganhavam a confiança das vítimas com a alegação de serem da Segurança Social ou do centro de saúde.