Floreano Lopes, um luso-canadiano de 42 anos, está a ser visto como um herói naquele país norte-americano.O trabalhador da construção civil morreu vítima de um disparo de caçadeira feito por um homem que, depois de atropelar mortalmente um colega, se preparava para assaltar a obra onde Floreano Lopes trabalhava.

O crime ocorreu no dia 3 deste mês, e o luso-canadiano deixa viúva e três filhos menores. Amigos e conhecidos de Floreano Lopes já lançaram um peditório online com o intuito de juntar dinheiro para ajudar no futuro da viúva e filhos do luso-canadiano.