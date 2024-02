O Ministério da Administração Interna (MAI) informou esta quarta-feira a adjudicação do concurso público para a aquisição de 714 veículos para a PSP e a GNR.O concurso é internacional e abrange 482 viaturas para a GNR e 232 para a PSP, num total de 22 milhões de euros, de acordo com um comunicado da secretaria-geral do MAI.