Mata arquitecto e acusa 0,47 g/l de álcool no sangue

O condutor de 49 anos que na quinta-feira de madrugada abalroou dois carros junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, matando o arquitecto Ricardo Moutinho, de 39 anos, e ferindo com gravidade outro condutor, acusou 0,47 g/l de álcool (perto do valor de 0,50 g/l de contraordenação). Após o acidente fugiu para o interior do hospital, garantindo à PSP que não era ele que vinha a conduzir o carro, mas sim outro homem que "desapareceu".A equipa de investigação de acidentes da Divisão de Trânsito investiga agora se Manuel Joaquim Marujo, vendedor ambulante de profissão, tem licença válida de condução. O homem saiu da prisão há pouco tempo, após cumprir pena por tráfico de droga. Osabe que adquiriu uma carrinha Renault Mégane no estrangeiro e que ainda a está a pagar.E foi com esta viatura que, segundo confirmou aofonte da Câmara de Lisboa, foi visto na madrugada de quinta-feira a realizar "várias infrações rodoviárias na zona do Rossio". A Polícia Municipal perseguiu-o por várias artérias, "avenida da Liberdade, rua Joaquim António de Aguiar, rua Castilho, rua Marquês da Fronteira", cessando a perseguição na zona da avenida António Augusto de Aguiar.Minutos depois, a Polícia Municipal soube que a viatura conduzida por Manuel Marujo tinha provocado um acidente. A PSP identificou-o e deverá ser interrogado em breve. Ricardo Moutinho tinha sido chamado para acorrer à derrocada de um prédio que naquela noite deixou mais de 60 desalojados.