Mau tempo fecha escolas em dezenas de concelhos do Interior Norte

Proteção Civil registou 490 ocorrências devido ao mau tempo desde terça-feira ao final da tarde.

Por Lusa | 07:30

As escolas de pelo menos oito concelhos de Trás-os-Montes e da Beira Alta vão estar fechadas durante a manhã desta quarta-feira. Segundo adiantou ao CM fonte da Proteção Civil, está previsto que não vão abrir os estabelecimentos dos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Alijó, Sabrosa, Montalegre, Murça e Chaves (todos no distrito de Vila Real) e de Trancoso (Guarda).



O presidente da câmara de Bragança também indicou que as escolas do concelho não vão abrir esta quarta-feira, medida que se estende a vários concelhos vizinhos.



A maior parte das escolas do distrito de Bragança não deverá abrir esta quarta-feira devido à acumulação da neve que caiu nas últimas horas por todo o Nordeste Transmontano, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O comandante Noel Afonso afirmou à Lusa que ainda estão a fazer o levantamento de todo o distrito, mas que é certo que "a maior parte das escolas não vai abrir no distrito".





Sabrosa sem eletricidade



O concelho de Sabrosa está a sofrer um corte de energia generalizado devido ao mau tempo, uma situação que inviabilizou a abertura das escolas na manhã desta quarta-feir, disse o presidente da autarquia.



Domingos Carvas explicou à agência Lusa que o concelho está a ser afetado por um corte de energia elétrica e salientou que não há previsões para a reposição.



Esta situação, explicou, deve-se à queda de uma linha de média tensão, provavelmente pelo acumular de neve.



Por causa deste corte de energia, as escolas não vão abrir hoje.



"As estradas estão transitáveis, mas não há energia elétrica e, conclusão, as salas estão frias e não havia condições para haver aulas", salientou.



O autarca salientou que a falta de energia elétrica se verifica em todo praticamente todo o concelho e que se aguarda por uma equipa da EDP para se fazer a reparação.



Acidente na A4



Tanto o CDOS como a GNR confirmaram à Lusa que há um acidente com um camião no troço da A4 correspondente à Autoestrada Transmontana, na zona de Rio Frio (Bragança).



O acidente está a condicionar o trânsito que circula, segundo o comandante do CDOS, em toda a Transmontana com "condicionalismos" devido à neve, mas não há troços fechados.



Noel Afonso já tinha feito parte da autoestrada quando falou com a Lusa e contou que o que encontrou foi camiões encostados nas zonas de maior inclinação por decisão dos camionistas que param por não conseguirem fazer as subidas devido às condições do piso.



Até às 08h00, a GNR só tinha conhecimento de duas estradas fechadas no distrito de Bragança, nomeadamente a nacional 315, em Bornes, no concelho de Alfândega da Fé, e 221, entre a aldeia transmontana de Castelo Branco e Mogadouro.



Contudo, as autoridades dão conta de condicionamentos em todas as vias, apesar de ao início da manhã desta quarta-feira já não estar a nevar.



Desabamentos com peso da neve danificam viaturas em Bragança

Pelo menos doze viaturas ficaram hoje danificadas na queda de proteções de estacionamentos, devido ao peso da neve, nos parques de duas superfícies comerciais de Bragança, informou a PSP.



Durante a tarde de hoje, a proteção do parque de estacionamento exterior do Intermarché desabou atingindo dez viaturas, "algumas das quais ficaram bastante danificadas", segundo disse à Lusa o comandante distrital da PSP, Amândio Correia.



A polícia tomou conta da ocorrência, assim como de outra semelhante, durante a manhã, no parque de estacionamento de outro supermercado, o Lidl, onde duas viaturas foram atingidas pela proteção do estacionamento.



O mesmo ocorreu num stand privado de automóveis, também nesta cidade, desconhecendo-se as consequências em concreto, já que o caso não foi comunicado às autoridades.



A neve continua a causar constrangimentos no distrito de Bragança, mas "a situação melhorou" desde a manhã de hoje, segundo a GNR, nomeadamente nas estradas da região.



Segundo informação do comando distrital, continua a haver condicionamentos em várias vias, nomeadamente municipais e nacionais, mas "todas estão transitáveis", pedindo-se, no entanto prudência aos automobilistas.



O peso da neve provocou também várias quedas de árvores por todo o distrito, segundo informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



A neve parou de cair antes do início da manhã de hoje, mas a acumulação que aconteceu desde o final da tarde de terça-feira ainda é visível e motivo de constrangimentos por todo o distrito de Bragança.



No dia de hoje não houve aulas em oito dos 12 concelhos do distrito.



As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um possível desagravamento da situação, com a chuva e o aumento das temperaturas a puderem afastar a formação de gelo e a queda de mais neve.



De acordo com as previsões oficiais, quinta-feira a temperatura mínima sobre, em Bragança, de dois graus negativos para três positivos, e a máxima de cinco para onze.



Proteção civil regista 490 ocorrências desde terça-feira ao final do dia

A Proteção Civil registou 490 ocorrências entre as 18h00 de terça-feira e as 15h00 de hoje, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, tendo o distrito de Viseu sido o mais afetado.





"Quedas de árvores, que agora tem um decréscimo, porque foram sobretudo durante a noite com o vento. Agora passou a ser a limpeza de vias a representar o maior número de ocorrências", disse Carlos Pereira, oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), salientando que não há registo de vítimas ou acidentes graves relacionados com o mau tempo em Portugal continental.



De acordo com a mesma fonte, o distrito de Viseu é o distrito mais afetado, seguido do de Vila Real.



Às 15h30 nenhuma autoestrada, IP ou IC estava obstruída. No entanto, os acessos ao maciço central da Serra da Estrela foram interrompidos cerca das 15h30 devido à queda de neve, acrescentou.



Nove concelhos do distrito de Bragança e sete concelhos de Vila Real mantiveram escolas encerradas devido ao gelo e à neve.



Na sequência da forte queda de neve registada na terça-feira, várias estradas e escolas dos distritos de Viseu, Bragança e Vila Real estiveram hoje encerradas.



Na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou estes distritos sob aviso laranja e amarelo devido à queda de neve.



Hoje, estes distritos estão sob aviso amarelo por causa da chuva, que pode ser forte e persistente, e do vento.



O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e de granizo e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.



A previsão aponta ainda para condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento moderado a forte do quadrante sul, com rajadas até 80 quilómetros por hora na região Sul, soprando forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora, nas terras altas, e subida de temperatura nas regiões Norte e Centro, em especial no interior.