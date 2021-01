Ministério Público acusa 11 pessoas de tráfico de droga em Aveiro

O Ministério Público (MP) acusou 11 pessoas suspeitas de tráfico de droga em vários concelhos do distrito de Aveiro e pediu a perda a favor do Estado de 331 mil euros, informou hoje a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGR-P).

Numa nota publicada na sua página oficial na internet, a PGR-P especifica que a venda da droga terá acontecido a partir de janeiro de 2019, em vários locais dos municípios de Aveiro, Ílhavo, Águeda e Mira.

De acordo com a investigação, os arguidos vendiam heroína, cocaína e haxixe a outros revendedores e a consumidores que os procuravam para o efeito.

Além disso, dois deles, em algumas ocasiões, terão chegado a utilizar os filhos, ainda crianças, na entrega do produto estupefaciente e recebimento do preço.

O despacho de acusação, deduzido no dia 12 de janeiro, imputou aos arguidos a prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, por se indiciar a distribuição de produto estupefaciente por "elevado" número de pessoas.

"A acrescer a esta circunstância foram igualmente imputadas, a quatro desses arguidos, outras agravantes tais como a obtenção de avultada compensação económica, a realização de transações nas imediações de um estabelecimento de ensino ou a utilização de crianças nessa atividade", refere a PGR-P.

O MP formulou no mesmo despacho um pedido de perda a favor do Estado das vantagens patrimoniais obtidas pelos arguidos com a prática dos factos, totalizando cerca de 331 mil euros, sendo que, relativamente a três dos arguidos acusados, o valor ultrapassou os 120 mil euros.