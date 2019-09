Ministério Público acusa 23 arguidos no caso de Tancos entre eles Azeredo Lopes

O Ministério Público acusou esta quinta-feira 23 arguidos no caso de Tancos entre eles o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes. O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi acusado dos crimes de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos".Ao que oapurou, já foi extraída a certidão para investigar o chefe da casa de militar de Belém por falsas declarações no processo Tancos.Os arguidos foram acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa saem completamente incólume deste processo.Azeredo Lopes é um dos acusados no processo conhecido como o caso das armas de Tancos. Uma farsa montada pela Polícia Judiciária Militar para recuperar o armamento roubado em julho de 2017 que contou com a conivência das mais altas patentes militares, e que envolveu até o ministro da Defesa. Azeredo Lopes soube dos contornos da mentira e manteve-se calado.