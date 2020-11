Um homem, de 59 anos, morreu este sábado após se despistar no camião em que seguia e ter embatido num pilar no porto de Leixões, em Matosinhos. O acidente não foi violento e as autoridades acreditam que a vítima pode ter sofrido uma indisposição súbita.









O alerta foi dado pelas 08h00. No local estiveram os Bombeiros de Leça do Balio e de Leixões. Fizeram manobras de reanimação à vítima, mas o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, para ser autopsiado.