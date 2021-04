Motociclista projetado para outra estrada após colisão com carro em Vila do Bispo

O motociclista que morreu após uma colisão com um carro, no concelho de Vila do Bispo, na sexta-feira à noite, foi projetado cerca de quatro metros para um caminho lateral à estrada onde ocorreu o acidente.





Segundo oapurou, Rui Matoso, de 38 anos, seguia num motociclo na EN268 no sítio da Granja. Devido à colisão, o motociclista foi projetado para uma estrada secundária. Foi socorrido pelos Bombeiros de Vila do Bispo e chegou a ser ativado um helicóptero do INEM para o transportar para o hospital. No entanto, o óbito foi declarado no local. A GNR investiga as causas do acidente.