Motoristas da STCP ameaçam fazer um dia de greve por mês

Trabalhadores queixam-se que conduzem sete horas consecutivas sem ter pausa para ir à casa de banho.

Por Nelson Rodrigues | 08:34

Greve ao primeiro dia útil de cada mês. É esta uma das ameaças dos motoristas da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto) caso, até dia 10 de setembro, não sejam revistos os horários dos trabalhadores da empresa. Em causa está o facto de alguns dos operacionais conduzirem mais de sete horas consecutivas nas ruas da cidade do Porto, sem terem uma pausa para ir, sequer, à casa de banho.



De acordo com Eduardo Ribeiro, do Sindicato dos Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte - que ontem participou num plenário para debater as propostas a apresentar ao conselho de administração -, a solução passa pelo "aumento de pessoal e de turnos por carreira, para que se cumpra a oferta publicitada aos utentes".



O sindicalista apela ainda a que seja dado um "alívio de trabalho" aos motoristas para que possam fazer "uma pausa higiénica, nem que seja de cinco minutos".



"Os horários de trabalho estão totalmente desregulamentados . Por deficiência na construção dos próprios horários e da otimização dos percursos de linha, os motoristas conduzem horas consecutivas", disse o sindicalista, no plenário com cerca de 300 motoristas e que causou alguns condicionamentos nas linhas.



Outra das reivindicações dos trabalhadores da STCP é o aumento salarial - que não sofre qualquer atualização desde 2009.



"Receberam uma proposta de aumento insignificante, na ordem dos 1,8%", revelou. "A nossa contraproposta vai no sentido de evitar que a sua vigência se mantenha até dezembro de 2019 e que entendemos ser um período bastante alargado", criticou.