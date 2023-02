MP procura primos de João Rendeiro para pagarem dívida de 38 milhões de euros do ex-branqueiro

A comissão liquidatária do Banco Privado Português (BPP) e o Estado já fizerem um segundo pedido de habilitação de herdeiros de João Rendeiro para pagarem dívida de 38 milhões de euros do ex-banqueiro e antigos administradores do BPP. O Ministério Público procura, agora, os primos de João Rendeiro para pagarem a dívida milionária.João Rendeiro, Salvador Fezas Vital e Paulo Guichard foram condenados a pagar a indemnização milionária no âmbito do processo em que estava em causa a apropriação indevida de dinheiro do Banco Privado Português.A viúva de Rendeiro, Maria de Jesus Rendeiro, renunciou à herança do marido, que morreu em maio do ano passado numa prisão da África do Sul, mas, segundo refere o Público esta terça-feira, a mulher afirmou que o ex-banqueiro tinha primos direitos. Contudo, Maria "não mantinha contacto com eles, a não ser muito esporadicamente e em data não recente". Ao renunciar à herança, a mulher evitou herdar também as dívidas do marido.Ainda durante a procura pelos familiares do ex-banqueiro, o juiz do Tribunal da Relação considerou que a necessidade de habilitar herdeiros estava a retardar "intolerantemente o processo penal".