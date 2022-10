Mudança de sexo, dinheiro e trauma: O passado de Tânia Ferrinho, a mulher que esfaqueou os pais

A família de Tânia Ferrinho, mulher suspeita de ter esfaqueado os pais de forma violenta esta segunda-feira , em Samora Correia, Santarém, não teve uma vida fácil. O primeiro episódio marcante aconteceu quando o irmão de Tânia morreu num um acidente rodoviário.Mais recentemente, o processo de mudança de sexo de Tânia não foi algo facilmente aceite por parte dos progenitores. Uma grande dúvida que começou a existir no seio familiar recaía no porquê da agressora nunca ter trabalhado. Esta realidade fez com que o dinheiro se tornasse numa das principais causas de confronto entre a mulher e os pais.Durante vários anos, os pais de Tânia, ambos na casa dos 70 anos, sofreram bastantes episódios de violência doméstica. As autoridades reportaram mais de 10 participações ao tribunal e a mulher já tinha sido proibida de se aproximar dos progenitores.A arguida, de 42 anos, foi esta quarta-feira transportada num veículo da Guarda Nacional Republicana (GNR) para o Tribunal Judicial de Santarém , onde decorreu o primeiro interrogatório judicial. O interrogatório estava marcado para as 10 horas, mas acabou por ser adiado para as 14 horas.Tânia está a ser ouvida pelo juiz de instrução criminal. As medidas de coação vão ser conhecidas ainda no decorrer desta quarta-feira e espera-se que as mesmas assumam o carácter mais gravoso.