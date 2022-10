Mulher suspeita de esfaquear os pais ouvida em tribunal

Tânia Ferrinho está esta quarta-feira a ser ouvida no tribunal de Santarém. A mulher é acusada de ter esfaqueado os pais , na segunda-feira, em Samora Correia.A agressora chegou ao tribunal pouco depois das 10 horas da manhã, numa viatura da Guarda Nacional Republicana (GNR), e foi rapidamente encaminhada para o gabinete do juiz de instrução criminal, onde teve início o interrogatório.A arguida, de 42 anos, é suspeita de ter atacado, de forma violenta, os próprios pais, ambos na casa dos 70 anos, com cerca de 20 facadas. Foi apanhada em flagrante por vizinhos e pela própria GNR. As vítimas encontram-se hospitalizadas no hospital de Vila Franca de Xira, onde lutam pela vida.É de relembrar que Tânia já tinha sido proibida, múltiplas vezes, de se aproximar dos progenitores, sendo que não é a primeira vez que se registam episódios de violência.