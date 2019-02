Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher desmaia ao ver trio de ladrões em casa

Assaltantes fugiram com 300 euros e joias. Dinheiro da reforma é o único sustento do casal.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"Saí de casa por uma hora e quando cheguei a minha mulher já estava dentro da ambulância. Disseram-me que tinha havido um assalto. Fiquei sem saber o que fazer."



De lágrimas nos olhos, Laurentino Carneiro, 67 anos, relata o assalto de que a mulher, Maria Fernanda Leite, foi vítima, esta terça-feira de manhã, quando estava sozinha em casa, em Mogege, Vila Nova de Famalicão.



A mulher, de 69 anos, desmaiou ao ver três ladrões descerem as escadas da moradia. Teve de ser hospitalizada. A GNR de Joane foi ao local e está a investigar.



O assalto aconteceu pelas 10h00. Os três assaltantes reviraram toda a casa, deixando roupas, documentos e medicamentos espalhados no chão dos quartos.



Conseguiram fugir por umas escadas na frente da casa, com dois anéis em ouro, um relógio e 300 euros da pensão de reforma com que o casal sobrevive.



"É muito triste uma pessoa entrar em casa e encontrar este cenário. Quem fez uma coisa destas não merece viver", atira Laurentino Carneiro, emocionado e visivelmente revoltado.



Maria Fernanda Leite estava sozinha em casa e tinha descido aos anexos da habitação para levar lenha para a lareira. Ao regressar a casa, reparou que havia um homem a espreitar na porta da cozinha. Começou a gritar por socorro, fazendo com que os três ladrões fugissem.



Uma vizinha foi em socorro de Maria Fernanda, que ficou em estado de choque, chegando mesmo a desmaiar. Esta terça-feira à tarde permanecia no hospital.