Mulher está desaparecida em Vila de Bispo

Uma cidadã austríaca continua desaparecida da zona de Pedralva, entre Vila do Bispo e Bordeira, onde vivia com o namorado numa carrinha.O desaparecimento de Julia Weinert, de 28 anos, ocorreu a 28 de junho. A mulher poderia estar a sofrer de perturbações psíquicas e nunca mais foi vista.A GNR foi alertada, bem como as demais forças de segurança. Têm sido realizadas buscas, mas sem sucesso.Durante o dia de ontem, os amigos e o namorado procuravam Julia na zona de Milfontes, Odemira, onde terá sido vista. Não levou dinheiro, nem passaporte ou telemóvel.