Mulher rouba bastão a PSP e agride três agentes em Coimbra

Uma mulher, de 43 anos, foi detida esta segunda-feira pela PSP por ter agredido três polícias na loja dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.



De acordo com um comunicado da PSP, o alerta foi dado cerca das 20h00. As autoridades foram chamadas ao local da ocorrência por existirem dezenas de pessoas que se recusavam a abandonar o espaço, que encerra às 19h30.

"À chegada dos meios policiais, foi possível verificar que um grupo de cerca de 40 pessoas causava alguns problemas no interior do estabelecimento, por se recusar a abandonar o local, apesar da determinação expressa nesse sentido", explica o comunicado.



Durante a intervenção dos agentes, "uma mulher aproximou-se de um dos polícias que tentava manter a ordem pública no local e, de forma astuciosa, retirou-lhe o bastão e agrediu-o na zona lombar". A mulher ainda tentou ainda agarrar na arma do agente, mas outros dois polícias intervieram e a suspeita foi detida.

A mulher "ameaçou, injuriou e resistiu à detenção, tendo provocado ferimentos ligeiros a três polícias, os quais tiveram que receber tratamento hospitalar", avança o comunicado.

A detida foi constituída arguida pelo crime de resistência e coação sobre funcionário, ofensas voluntárias à integridade física, ameaças e injúrias. Foi sujeita a Termo de Identidade e Residência e vai ser presente a tribunal.