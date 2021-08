Uma operação da Polícia Marítima, desencadeada no Porto de Sines, permitiu travar um navio que escondia uma carga ilícita. Após buscas à embarcação, que envolveram elementos do Grupo de Mergulho Forense, foram descobertos 65 pacotes de cocaína, acondicionados numa caixa, com um peso total de 60 quilos.









Antes, o comandante-local da Polícia Marítima de Sines tinha já determinado a proibição de saída do navio do local e acionado uma embarcação com vários operacionais, que se focaram nas buscas e acabaram por fazer a descoberta, no domingo.





A carga é de 'luxo' pelo preço que valeria no mercado dos estupefacientes - ronda os três milhões de euros, antes de misturada para venda a consumidores -, mas também pelas marcas escolhidas pelos traficantes para distinguirem o seu produto - Hermès, uma marca francesa de alta costura, e a Bugatti, fabricante de carros a preços milionários.

A droga foi entregue à Polícia Judiciária, que esteve no local para acompanhar a operação e seguir com a investigação.