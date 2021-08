Obras na Ajuda deixam porta da rua a mais de um metro de altura do passeio. Veja as imagens

O cenário na Calçada da Ajuda, em Lisboa, é no mínimo insólito. As obras que ali foram realizadas deixaram cinco casas com a porta a mais de um metro de altura do chão da rua.

São cinco acessos a habitações que viram o nível do passeio descer, sem que fosse realizado o ajustamento certo.

À medida que a rua sobe, também a distância do passeio vai reduzindo, dificultando a circulação de peões. Uma situação pouco recomendada para a segurança de quem passa naquela estrada.

Em causa está a conclusão do remate do Palácio Nacional da Ajuda que ficou inacabado há mais de dois séculos.

O presidente da junta de freguesia da Ajuda garante que a obra ainda está por concluir e que vão ser construídos acessos às habitações assim que possível.

Jorge Marques explica ainda que esta não é uma situação urgente. Isto porque as casas fazem parte do serviço da GNR e não estão habitadas.

Fazendo as contas, o presidente da junta explica que era necessário terminar as obras o quanto antes, pelo que não houve tempo para terminar os detalhes considerados não urgentes.

Assim sendo, esta é mais uma situação que nasce das obras de finalização da ala poente do Palácio da Ajuda, inaugurada em junho.