Oito meios aéreos combatem dois incêndios em Beja

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira numa zona de mato no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, e o combate às chamas mobiliza cerca de uma centena de operacionais e quatro meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à agência Lusa que o alerta para o fogo, que deflagrou na zona de Vale Charneco, freguesia de São Marcos da Ataboeira, foi dado às 12h15.De acordo com a mesma fonte, o incêndio continuava ativo às 16h30, não tendo sido prestadas mais informações.O combate às chamas mobilizava, às 16h30, segundo a Proteção Civil, 95 operacionais, apoiados por 26 veículos e quatro meios aéreos.Também no distrito de Beja, um outro fogo em mato deflagrou hoje à tarde no Monte das Mestras, no concelho de Almodôvar.O alerta para o incêndio, também em mato, foi dado às 15h28 e uma hora depois estava a ser combatido por 46 operacionais, com o apoio de 14 viaturas e de três meios aéreos, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).No mesmo distrito, em Almodôvar, lavra ainda um outro incêndio com quatro meios aéreos e mais de 60 operacionais. Também este lavra numa zona de mato.O alerta foi dado às 15h28.