Ordenados de luxo no ‘mini-SEF’ chocam polícias

Um suplemento remuneratório mensal de 25% sobre o ordenado-base, além de suplementos de turno e prevenção - e despesas de representação para pelo menos os sete coordenadores -, que podem chegar a outros 25%, aos cerca de 60 elementos (quase todos dos quadros da PJ mas transitados do antigo SEF) em funções na nova Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE) estão a chocar as chefias intermédias das polícias, nomeadamente coordenadores de carreira da PJ (que não podem ir para a UCFE e vêm o pessoal do SEF que os deveria reforçar ganhar um ‘jackpot’) e oficiais da PSP e GNR, elegíveis para o já chamado ‘mini-SEF’ mas ainda nenhum foi escolhido para o integrar.









