Pai procura filho desaparecido em Braga

Jovem de 15 anos terá fugido com a namorada, de 16 e grávida.

Por Fátima Vilaça | 10:13

David Cardoso, de apenas 15 anos, saiu para a escola na segunda-feira de manhã, mas não chegou a entrar no estabelecimento.



Terá sido visto pela última vez na central de camionagem de Braga, junto da namorada, de 16, que estará grávida.



O pai do rapaz e os responsáveis da instituição onde vive a jovem, Alexandra Silva, já participaram o desaparecimento à PSP.



"Mandou-me uma mensagem às 14h10, a dizer que tinha decidido sair de casa para formar uma família. A partir daí, tem mantido o telemóvel desligado", contou ao CM o pai, José Cardoso, que não compreende a decisão do filho e está em pânico.



"Talvez tenha tido receio da nossa reação por causa da suposta gravidez", atirou o pai, que só pede agora que o filho volte para casa.