Pancadaria e tiro junto ao Casino de Espinho

Quase todas as noites vivemos momentos de terror. Desta vez, apenas vi os jovens a pegarem-se todos à pancada e ouvi pelo menos um disparo." O relato é de um morador da rua 2, em Espinho, que não quis identificar-se.Dois grupos rivais provocaram desacatos, esta segunda-feira, logo ao início da madrugada, no calçadão, junto ao Casino de Espinho. As agressões duraram cerca de cinco minutos e só terminaram quando o alerta foi dado para a PSP. Agressores e vítimas escaparam antes da patrulha chegar ao local.A zona de bares e estabelecimentos de diversão noturna, entre a piscina e o antigo estádio de futebol, tem sido palco, nos últimos meses, de cenas de violência entre jovens."Todos os fins de semana há vergonhas nestes bares. Ou porque há agressões, ou porque simplesmente se embebedam, deixam lixo por todo o lado e insultam quem pede para se acalmarem", contou um residente da rua 4, que, por receio de represálias, também pediu o anonimato. "Já denunciei o caso à polícia e à autarquia mas ninguém faz nada. Quando damos a cara, sofremos represálias e já fui ameaçado várias vezes", justificou o homem.Há registo de várias ocorrências de violência na zona. E um desses episódios, ocorrido em março deste ano, foi gravado por um vídeo amador. As imagens foram parar às redes sociais e tornaram-se virais. A PSP de Espinho confirma a ocorrência de segunda-feira, mas ninguém foi identificado. E, desta vez, não houve registo de feridos.