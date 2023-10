Passeia com pistola de caça submarina em Lisboa

A atitude suspeita de um homem de 27 anos numa zona de Arroios marcada pelo tráfico de droga levou a PSP de Lisboa a uma apreensão insólita. Apesar do calor, o homem envergava um casaco comprido sob o qual ocultava uma arma de caça submarina com o respetivo arpão acoplado e uma faca com 12,5 cm de lâmina.Segundo oapurou, foi o comportamento do homem que o denunciou. Para lá da roupa, assim que viu a patrulha da PSP, mudou de direção numa tentativa de passar despercebido, sem que nada o justificasse.Foi detido por posse de arma ilegal e libertado com notificação para se apresentar em tribunal.