Pastor de 90 anos desaparecido na Guarda

Homem é descrito como sendo "saudável e autónomo".

Por Lusa | 07:21

Um homem de 90 anos está desaparecido em São Romão, no concelho de Seia, estando as autoridades e a população a participar esta noite nas buscas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



"Recebemos a informação que um homem com 90 anos está desaparecido. O homem é pastor, saiu com o gado de manhã e devia voltar cerca das 19h00, o que não aconteceu, com a família a alertar as autoridades", disse à Lusa fonte do CDOS, cerca das 00h30.



Segundo a mesma fonte, o homem é descrito como sendo "saudável e autónomo", não apresentando nenhum antecedente de doença.



"Estão a participar nas buscas elementos dos bombeiros de São Romão, da GNR, familiares e a população local", explicou.