Paulo Gonçalves pagou hotel e deu bilhetes ao antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem

Ferreira Nunes, antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem entre final de 2011 e junho de 2016, admitiu esta terça-feira que foi ver um jogo da Champions entre Benfica e Dortmund e que não pagou os bilhetes nem o alojamento. “Não tenho noção que tenha sido o clube a pagar. Pedi ao Paulo Gonçalves. Como era funcionário do Benfica, tinha acesso a isso”, disse o arguido, enquanto prestava depoimento, no âmbito do julgamento relativo à divulgação dos emails.

O diretor de conteúdos do Porto Canal também prestou declarações no tribunal. Diogo Faria conheceu Francisco J. Marques em abril, altura em que foi divulgado o primeiro email pelo diretor de comunicação do FC Porto. No final de maio, Diogo Faria, que foi colega do ‘hacker’ Rui Pinto na faculdade, foi contratado. “Só soube da existência dos emails depois de ter começado a trabalhar no FC Porto. O que divulgávamos tinha interesse para a comunicação social. Rui Pedro Braz foi dos primeiros a garantir que havia interesse dos conteúdos divulgados no Porto Canal. E agora é diretor no Benfica”, adiantou.