Pescadores sem espaço no porto de pesca na Quarteira

"Ocupam um espaço que deveria ser destinado aos barcos de pesca profissional e capturam pescado em excesso, fazendo uma venda direta aos comerciantes, com fuga à lota".A denúncia é feita por Miguel Cardoso, presidente da Olhãopesca - Organização de Produtores de Pesca do Algarve, que afirma que os pescadores de Quarteira estão preocupados com o excesso de embarcações de recreio atracadas no porto e com a pesca comercial camuflada que realizam."De há dois anos para cá, temos recebido inúmeras denúncias de armadores que trabalham naquele porto de pesca de que o espaço é cada vez mais ocupado por barcos de recreio, que à sombra da pesca lúdica, capturam pescado em excesso, para além dos limites legais estabelecidos", refere o dirigente associativo.Segundo relataram aodiversos armadores de Quarteira, existem mesmo tripulantes de embarcações de pesca profissional que estão a abandonar o setor, optando por se dedicar a esta atividade lúdica.Ao, o comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Pacheco, disse não ter conhecimento de quaisquer casos concretos sobre a situação denunciada, mas garantiu que "foi reforçada a vigilância e fiscalização no porto de pesca pela Polícia Marítima de forma a detetar algum tipo de ilegalidade que ocorra".tentou ainda obter esclarecimentos junto da Docapesca, entidade que gere o porto de pesca, mas não houve resposta em tempo útil.