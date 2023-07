Pirata russo-luso vende dados de cartões de crédito de mais de mil pessoas e é apanhado com ajuda do FBI em Gaia

Um pirata informático russo que adquiriu nacionalidade portuguesa, residente em Vila Nova de Gaia há vários anos, vendeu os dados de cartões de crédito de mais de mil pessoas, na sua maioria cidadãos nacionais, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Sergey Gusev, de 43 anos, integrava um grupo internacional e foi alvo de uma investigação conjunta da PJ e do FBI. Uma denúncia da referida força de segurança norte-americana permitiu identificar o fórum onde o suspeito geria os dados furtados que seriam posteriormente usados em fraudes.

Numa busca domiciliária realizada em maio, a PJ apanhou o pirata informático com um ficheiro aberto no computador com milhares de transacções ligadas à tal plataforma. Apesar de tudo, em interrogatório judicial, o suspeito negou ter conhecimento das mesmas.

Sergey Gusev encontra-se em prisão preventiva. O juiz invocou os perigos de fuga e de perturbação do inquérito para justificar a aplicação da medida de coação.