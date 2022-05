Prisão preventiva para homem e mulher que furtavam e burlavam no centro do país

suspeitos da prática de seis crimes de furto qualificado, dois crimes de falsificação e 31 crimes de burla informática, na zona centro do país.De acordo com a nota daquela força policial, em causa estão "furtos em interior de residências, empresas e viaturas na zona centro do país, de onde subtraíam dinheiro e objetos de valor, designadamente ouro e cartões de débito e crédito, que utilizavam posteriormente em superfícies comerciais".No seguimento da investigação, foram ainda apreendidas durante uma busca domiciliária uma arma de fogo, vários objetos de outro, três telemóvei, documentos de identificação falsos, roupa e cosméticos furtados, faturas de vendas em lojas de compra e venda de ouro/prata, documentos pessoais.