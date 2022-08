PJ detém homem por violação, violência doméstica e ameaça agravada contra a ex-companheira em Lisboa

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um homem de 31 anos por suspeitas de violação, violência doméstica e ameaça agravada contra a ex-companheira com quem manteve uma relação de oito anos.

Segundo a PJ, os crimes foram recentemente denunciados e vinham sendo praticados, há alguns anos, contra a ex-companheira do arguido, com 32 anos de idade, aproveitando-se o agressor da fragilidade da vítima. O casal tem um filho em comum.

O detido, que se encontrava desempregado e com paradeiro incerto, com antecedentes criminais pela prática de vários crimes graves contra a propriedade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Torres Vedras, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.