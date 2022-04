PJ detém suspeito de tentar matar homem com quem amigo se tinha desentendido

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 24 anos por suspeitas de tentativa de homicidio no Porto a 26 de junho de 2021.

O crime ocorreu na sequência de um desentendimento dias antes entre a vítima e um amigo do suspeito.

O arguido empunhou uma arma de fogo e disparou várias vezes na direção da vítima, atingindo-a num membro inferior.

Com antecedentes criminais pela prática de crimes de tráfico de droga, o arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contato com a vítima e de apresentações semanais no posto policial da área e residência.