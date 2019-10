Polícia Judiciária vai receber 120 novos inspetores

A Polícia Judiciária vai ter 120 novos inspetores já em janeiro, anunciou esta sexta-feira o seu diretor nacional, Luís Neves, que pediu concursos mais "rápidos e céleres". Na cerimónia do 74º aniversário da PJ, em Lisboa, presidida pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, tomaram posse 39 inspetores estagiários, um "reforço do capital humano".Luís Neves salientou que os 120 inspetores que vão iniciar funções em janeiro são um "concurso antigo, que foi desbloqueado pela tutela". Além disso, indicou, foi possível desbloquear mais 100 vagas, sendo hoje a primeira prova escrita de conhecimentos.Alertou para a necessidade de rejuvenescer quadros e ter mais pessoas a trabalhar e a adquirir conhecimento na investigação criminal. Apontou como prioridades o combate à corrupção e criminalidade económico-financeira e também o cibercrime, com crescimento exponencial.Luís Neves falou ainda da importância do Gabinete de Recuperação de Ativos como forma de combater a criminalidade mais organizada.