Jovem obrigada a permanecer em casa corta pulseira eletrónica e foge durante sete dias nos Açores

Uma jovem de 19 anos ficou em prisão preventiva após ter cortado a pulseira eletrónica que lhe tinha sido colocada pela prática de dezenas de furtos, no concelho de Lagoa, nos Açores.A PSP deteve a suspeita depois de receber um alerta de fuga de um indivíduo que estava sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação e que aguardava a realização de julgamento.A jovem foi encontrada e detida no interior de uma moradia, próximo do Porto dos Caneiros, onde estava escondida há uma semana.A detida, para além do crime de evasão, estava indiciada na prática de 21 crimes de furto, sendo presente à Autoridade Judiciária competente, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.