PSP apanha ladrão em flagrante em Cascais

Um homem foi detido por roubo na segunda-feira em Cascais.

O suspeito, de 29 anos, foi apanhado no local do crime quando tentou assaltar a vítima nas imediações de uma obra de construção civil onde estavam agentes da autoridade. O assaltante roubou um saco com que a vítima circulava e tentou fugir de imediato mas, foi apanhado pelas autoridades.

Segundo apurou a PSP, o saco roubado continha roupas, comida e o telemóvel da vítima.

O detido foi presente perante o Ministério Público, do Tribunal de Lisboa Oeste – Cascais, onde foi ouvido em 1º interrogatório, tendo o processo baixado a inquérito e o suspeito restituído à liberdade, mediante Termo de Identidade e Residência.