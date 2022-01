Um homem de 48 anos, evadido da cadeia do Linhó, em Sintra, há 16 anos (desde 2006), foi detido pela PSP de Lisboa.









O recluso, que cumpria uma pena de 12 anos quando não regressou de uma saída precária, foi apanhado na quinta-feira, na zona da Estrela. Foi reconduzido à mesma prisão.

Também em Lisboa, mas em São Vicente, na quarta-feira, um homem, de 68 anos, foi notificado de um mandado de detenção por contumácia (não compareceu em tribunal), após os seus documentos terem sido entregues na esquadra de Turismo. Por fim, no mesmo dia, um homem, de 29 anos, foi preso em Sete Rios, com um mandado para pagar 500 euros de multa, convertíveis em 66 dias de prisão. Escolheu cumprir pena na cadeia do Linhó.