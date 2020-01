PSP apreende 20 automóveis modificados ilegalmente em Sacavém

A PSP apreendeu 20 carros, 18 dos quais modificados ilegalmente, e passou 46 autos de contraordenação, durante um encontro de automóveis que se realizou em Sacavém, no concelho de Loures, na madrugada de domingo, foi esta quinta-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou esta quinta-feira que a divisão de trânsito de Lisboa procedeu a uma ação de fiscalização a aproximadamente 100 automóveis, entre as 22:00 de sábado e as 04:00 de domingo, que se encontravam concentrados em Sacavém.

Segundo as autoridades, a fiscalização realizou-se tendo em conta o conhecimento da realização de encontros de automóveis nos quais, na sua maioria, os seus proprietários procedem a transformações mecânicas, ilegais, alterando quer a aparência, quer a sua performance.

Durante a fiscalização, a PSP apreendeu 20 automóveis, 18 dos quais por alteração de características, e deteve uma pessoa por condução sob influência de álcool, além de ter autuado três outras pessoas também por condução sob influência do álcool (infração muito grave).

Foram igualmente passados 46 autos de contraordenação, sendo a maioria, 23, por alteração de características dos automóveis, 10 avisos de apresentação de documentos, dois autos por falta de inspeção válida, um por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatória e dois autos por pneus desconformes.

De acordo com o comunicado, a PSP "continuará atenta a este fenómeno no sentido de reduzir a sinistralidade rodoviária", mas também no sentido de "reduzir impactos em termos de ruído" e demais situações que afetam os cidadãos residentes nas áreas onde estes encontros se realizam.