PSP de Lisboa segue mais de um milhão de matrículas

A PSP de Lisboa conseguiu monitorizar um milhão e trezentos mil veículos, no ano passado, só em Lisboa. "Foram apreendidas cerca de 1100 viaturas, das quais foram recuperadas 135 furtadas, cerca de 300 a pedido do tribunal e 35 viaturas com as chapas de matrícula falsas". O balanço foi feito ao CM pelo agente da PSP de Lisboa André Pires.É através de uma câmara instalada no interior dos veículos da PSP que as matrículas são lidas, quer estejam a circular ou paradas na via pública. O sistema ‘Polícia Automático’ funciona através da introdução na base de dados nacional de viaturas para apreender, por diversas entidades e por diversos ilícitos criminais.Caso seja detetada uma irregularidade, soa o alarme no sistema e é através do mesmo que se faz a ligação das matrículas lidas com as matrículas que constam na base de dados. O sistema está a funcionar desde 2008. Já permitiu resolver inúmeros casos. O mais recente foi o dos meninos gémeos que tinham sido raptados pelo pai, em França.