A PSP de Lisboa deteve dois homens que tinham sido condenados por tráfico de droga, em 2018.Um deles, com 34 anos, deixou crescer a barba e cortou as rastas do cabelo, ficando irreconhecível. Foi apanhado no Algarve.O outro, de 38 anos, estava em prisão domiciliária e danificou a pulseira eletrónica. Foi encontrado no bairro de Marvila, na capital.Vão cumprir pena de três anos e meio e de seis anos de prisão, respetivamente.